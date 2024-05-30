Котов обыграл победителя трёх турниров Большого шлема во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Игра продолжалась два часа и завершилась со счётом 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Россиянин сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету швейцарца три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из пятнадцати.

Котов впервые в карьере преодолел рубеж второго раунда на турнирах серии Большого шлема.

В следующем раунде российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.

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