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Котов обыграл победителя трёх турниров Большого шлема во втором круге «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Павел Котов одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Игра продолжалась два часа и завершилась со счётом 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Россиянин сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету швейцарца три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из пятнадцати.

Котов впервые в карьере преодолел рубеж второго раунда на турнирах серии Большого шлема.

В следующем раунде российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.

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