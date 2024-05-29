Рублёв обыграл Мартинеса-Портеро в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча продолжалась ровно 2 часа и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Шестой сеянный турнира из России десять раз подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из четырнадцати и продемонстрировал 64% попадания первой подачей. Его соперник, 48-я ракетка мира из Испании, совершил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух и показал 66% точности попадания первым мячом.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 россиянин победил японца Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

В третьем круге «Ролан Гаррос» россиянин сыграет с победителем матча Лука Нарди (Италия) — Александр Мюллер (Франция).

Ранее на «Ролан Гаррос» отменили все матчи среды на открытых кортах.