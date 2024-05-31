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Дмитриева — о поведении Рублёва: он не в состоянии совладать с нервами

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Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева прокомментировала поведение Андрея Рублёва, который сегодня не сумел пробиться в четвёртый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

Дмитриева отметила, что была удивлена прямолинейным стилем игры россиянина в последнем матче с Маттео Арнальди.

«Хотя грунт как раз предполагает использование разнообразных приёмов. Надо действовать вариативно, менять подход по ходу встречи, а Рублёв этого не показал. Очень удивила его игра. Что касается реакции Андрея после матча, то мне такое поведение не нравится. Но, видимо, он не в состоянии совладать с нервами», — сказала Дмитриева РИА Новости.

Ранее Котов уступил Синнеру и вслед за Рублёвым покинул «Ролан Гаррос».

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