Котов уступил Синнеру и вслед за Рублёвым покинул «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Российский теннисист один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, второй сеяный из Италии, совершил один эйс, также не допускал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде итальянец сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

Ранее Рублёв проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос».