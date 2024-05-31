Рублёв проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6, 4:6.
Шестой сеяный турнира из России девять раз подавал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник совершил тринадцать эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из тринадцати.
В следующем раунде Арнальди встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее Людмила Самсонова высказалась о поражении от итальянки Элизабетты Коччаретто в матче третьего круга «Ролан Гаррос».