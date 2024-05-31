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Рублёв проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Андрей Рублёв уступил итальянцу Маттео Арнальди в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6, 4:6.

Шестой сеяный турнира из России девять раз подавал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник совершил тринадцать эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из тринадцати.

В следующем раунде Арнальди встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Людмила Самсонова высказалась о поражении от итальянки Элизабетты Коччаретто в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

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