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Самсонова — о поражении от Коччаретто на «Ролан Гаррос»: чувствовала сильное напряжение

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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о поражении от итальянки Элизабетты Коччаретто в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

«Я чувствовала очень сильное напряжение. Было трудно играть сегодня. Не помогло, что она итальянка. Много очень эмоций. Не смогла сыграть в свой лучший теннис. Никогда не хочется проигрывать итальянке, особенно мне. Это мне не помогло, чуть-чуть поддавливало», — цитирует Самсонову «Чемпионат».

Россиянка уступила итальянке со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

В следующем круге Коччаретто сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина).

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