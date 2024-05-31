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Бывшая российская теннисистка Грачёва заявила, что ощущает Францию своим домом

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Теннисистка Варвара Грачёва, представляющая Францию, рассказала о своих ощущениях после смены спортивного гражданства.

«Что для меня изменилось? Многое. Мне как спортсмену в повседневной жизни больше помогает федерация, публика, которая меня приняла. Сначала я действительно опасалась, что меня никто не примет. Но мне нравится здесь жить, здесь работать. Я всё больше и больше чувствую, что это мой дом», — цитирует Грачеву L'Équipe.

Напомним, что в начале июня прошлого года стало известно, что Грачёва получила французское гражданство. 23-летняя теннисистка занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над победительницей двух турниров Большого шлема белоруской Викторией Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции.

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