Андреева обыграла Азаренко в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над победительницей двух турниров Большого шлема белоруской Викторией Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Игра продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Россиянка совершила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала десять брейк-пойнтов из тринадцати. На счету 19-й сеянной турнира из Белоруссии ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из семнадцати.

Стоит отметить, что это было первая очная встреча двух спортсменок.

В следующем раунде россиянка встретится с обидчицей соотечественницы Дарьи Касаткиной Питон Стирнс.

Ранее Хачанов проиграл 145-й ракетке мира в матче второго круга «Ролан Гаррос», ведя 2:0 по сетам.