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Хачанов проиграл 145-й ракетке мира в матче второго круга «Ролан Гаррос», ведя 2:0 по сетам

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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл словаку Йозефу Ковалику и покинул Открытый чемпионат Франции.

Игра продолжалась 3 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

Посеянный под 18-м номером россиянин совершил 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 18. На счету словака девять подач навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в четвёртый круг French Open Ковалик поборется с датчанином Хольгером Руне.

Ранее Медведев на отказе соперника вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

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