Хачанов: в голове полный бардак, не знаю, как объяснить своё поражение

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё поражение от словака Йозефа Ковалика.

«Ролан Гаррос» один из самых моих любимых турниров, я из рода в год играл тут стабильно. Правда, не знаю, что сказать. Мысли вперемешку. Неприятно, вёл, вроде всё было нормально, хотя не все вещи получались. В голове полный бардак», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

Игра продолжалась 3 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

Посеянный под 18-м номером россиянин совершил 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 18. На счету словака девять подач навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Ковалик поборется с датчанином Хольгером Руне.

Ранее Медведев на отказе соперника вышел в третий круг «Ролан Гаррос».