Потапова обыграла Ван в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла китаянку Синьюй Ван в матче Открытого чемпионата Франции.

Игра продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:4.

41-я ракетка мира из России один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 23. На счету представительницы Китая, занимающей 37-ю строчку мирового рейтинга WTA, ноль эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде россиянка встретится с победителем пары Ига Свёнтек (Польша) — Мария Боузкова (Чехия).

Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Ранее Котов уступил Синнеру и вслед за Рублёвым покинул «Ролан Гаррос».