Рублёв: если будет возможность, хотел бы сыграть в миксте на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил о желании сыграть в миксте на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Непонятно, кто поедет на Олимпиаду, как это будет выглядеть. Решу всё в моменте. Я бы хотел сыграть микст, если будет такая возможность. Сейчас она вроде есть», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Напомним, что теннисист является олимпийским чемпионом в паре с Анастасией Павлюченковой.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.