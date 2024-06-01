Железный характер: Медведев вернулся после провала в игре с Махачем, Аванесян выбила Циньвэнь, а Андреева — Стирнс

Все трое россиян, выходившие на корты «Ролан Гаррос» в одиночных разрядах в субботу, прошли в следующий раунд. Даниил Медведев после двух успешных сетов с Томашем Махачем полностью провалил третий и проиграл свою подачу на старте четвёртого, но сумел вернуться в игру и довести её до победы. Элина Аванесян отдала две подачи в решающей партии, подавая на матч, но всё-таки дожала восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь на супер-тай-брейке. Мирра Андреева поквиталась с Питон Стирнс за Дарью Касаткину, отдав американке всего три гейма в двух сетах и уложившись в 69 минут.

Седьмой день «Ролан Гаррос» оказался успешным для российских теннисистов. Все три участника в одиночных разрядах успешно справились с оппонентами и вышли в четвёртый круг, хотя и не всем победы дались легко.

Даниил Медведев встречался с дерзким чехом Томашем Махачем, который в этом сезоне наделал шума в туре, добравшись до четвертьфинала «Мастерса» в Майами и обыграв Новака Джоковича на минувшей неделе в Женеве. В матче с пятой ракеткой мира андердог сразу же начал действовать активно и брать игру на себя. В первом же гейме он заработал брейк-пойнт, но Даниил сумел отыграть его классным укороченным ударом. Этот приём ещё не раз приходил на помощь россиянину в этом матче, принося важные очки.

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А вот с подачей у Медведева не заладилось: лишь 58% первых мячей приходилось в нужный квадрат, так что оппоненту раз за разом удавалось навязывать борьбу именно в этих геймах. И при счёте 2:2 Махач добился успеха в своих притязаниях. Причём это очко чех заработал невероятно красивым ударом, который организаторы турнира назвали лучшим за день. Томаш, пойманный на противоходе, переложил ракетку из правой руки в левую и отбил мяч, а затем повторил всё то же самое, отправив снаряд неудобной рукой в самый уголок корта.

Но, к счастью для Даниила, на своей подаче чех сыграл неуверенно, что позволило россиянину тут же вернуть упущенный гейм. В итоге дело дошло до тай-брейка, где сказался солидный опыт Медведева. Он действовал гораздо собраннее и не допускал ненужных ошибок, тогда как у чеха случилось несколько срывов, которые стоили ему сета.

Во второй партии фаворит несколько подправил статистику на подаче, так что Махач за десять геймов сумел разжиться всего одним брейк-пойнтом, который так и остался нереализованным. У Даниила на этом отрезке было два шанса на приёме, но он их также не использовал. Развязка сета пришлась на 11-й гейм, в котором россиянин заработал двойной брейк-пойнт и сумел додавить оппонента. Махач сначала допустил ненужную ошибку при игре с бэкхенда, потом зарядил смэш в сетку, а в качестве вишенки на торте выдал двойную ошибку. После этого Медведев вышел подавать на сет и тоже не обошёлся без брака, подарив Томашу брейк-пойнт, но тот вновь допустил невынужденную ошибку в самый неподходящий для себя момент, а затем Даниил завершил сет красивой атакой с хавкорта.

Несмотря на уверенную игру в двух стартовых партиях, третий игровой отрезок превратился в настоящий кошмар для Медведева. Он начал его с брейка под ноль, но затем проиграл шесть геймов подряд. В концовке россиянин уже откровенно доигрывал партию, мыслями настраиваясь на следующую.

Но за её исход тоже поначалу было тревожно, так как Даниил сразу же отдал свою подачу, растянув череду проигранных геймов до семи. Но всё-таки он нашёл в себе силы прервать эту чёрную полосу и выровнять положение. Ключевым в сете, да и во всём матче, стал седьмой гейм на подаче Медведева, в котором чех навязал ему ожесточённую борьбу. Заработав брейк-пойнт, он начал заводить публику и соперника, требуя аплодисментов. К счастью, Медведев повёл себя в этот момент абсолютно хладнокровно, отыграв и этот, и ещё два следующих брейк-пойнта. Зато Томаш психологически не выстоял. После того как Даниил сорвал удар и лишь чудом отправил мяч в корт ободом ракетки, Махач в простейшей ситуации пробил в аут. Оправиться после этой досадной оплошности ему уже не удалось, и Медведев спустя пару геймов забрал сет и матч на подаче оппонента.

Сенсацию сотворила Элина Аванесян, выбив из турнира восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь. Причём начало матча не предвещало позитивного исхода для россиянки, занимающей 70-ю строчку в рейтинге WTA. Она никак не могла приспособиться к подаче соперницы, а единственный брейк китаянка, по сути, подарила ей, сделав две двойные в одном гейме. При этом свою подачу Элина отдала дважды, что не позволило зацепиться даже за тай-брейк. Но всё поменялось во второй партии. Аванесян стала лучше попадать первым мячом, а китаянка задёргалась и стала допускать слишком много невынужденных ошибок. За сет у неё их накопилось 26 — притом что соперница допустила 29 за весь матч. В результате россиянка сравняла счёт по сетам.

Третью партию Аванесян начала так же здорово и повела 2:1 с брейком, но на этом моменте игра была остановлена из-за дождя. Возобновления матча теннисисткам пришлось ждать 4,5 часа, а после перерыва китаянке удалось постепенно справиться с проблемами и совершить эффектный камбэк. Аванесян вела 5:2 и вышла подавать на сет, но не смогла довести матч до победы ни с первой, ни со второй попытки — и счёт сравнялся. На супер-тай-брейке россиянка дважды выходила вперёд, но соперница отыгрывалась. Однако Элина действовала терпеливо и настойчиво. Она сумела избежать собственных ошибок и вынуждала китаянку к неточностям. В концовке же выдала серию из трёх выигранных очков подряд, получив тем самым два матчбола, и реализовала первый же из них.

Совсем иначе сложился матч Мирры Андреевой с американкой Питон Стирнс, которая ранее выбила с турнира Дарью Касаткину. 17-летняя россиянка поквиталась за соотечественницу и не оставила оппонентке ни единого шанса ни в первом, ни во втором сете. Андреева провела на корте всего 69 минут и отдала за это время всего три гейма, в том числе один — на своей подаче.

Мирра классно подавала первым мячом и выиграла на нём 24 очка из 36. Также россиянка допустила меньше брака (девять невынужденных ошибок против 23), но и активно выигранных мячей в её активе немного меньше — 19 против 24. Для Андреевой это первый выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в карьере. Там ей будет противостоять Варвара Грачёва, играющая теперь за Францию.