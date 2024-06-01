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Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024
  • Gettyimages.ru

В матче третьего круга россиянин одержал победу над чехом Томашем Махачем со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 4:6. Продолжительность матча составила 3 часа 24 минуты.

Пятая ракетка мира Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, допустил девять двойных ошибок и выполнил 14 эйсов.

В следующем раунде он сыграет с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Ранее Кирьос назвал позорным поведение Рублёва в матче с Арнальди на «Ролан Гаррос».

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