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Кирьос назвал позорным поведение Рублёва в матче с Арнальди на «Ролан Гаррос»

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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поведении россиянина Андрея Рублёва после поражения от итальянца Маттео Арнальди.
Кирьос назвал позорным поведение Рублёва в матче с Арнальди на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Забавно, как журналисты выбирают формулировки «мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо простого выражения — «позор», — написал Кирьос в социальных сетях.

Встреча россиянина и итальянца продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6, 4:6.

В следующем раунде Арнальди встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Людмила Самсонова высказалась о поражении от итальянки Элизабетты Коччаретто в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

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