Андреева — о матче с Азаренко: одна из самых важных побед в карьере

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над белоруской Викторией Азаренко.

«Я одержала одну из самых важных и ключевых побед в карьере. Ключевым стало, что боролась до конца, за каждый мяч. Очень хороший, долгий и интенсивный матч. Очень рада, что выиграла. Это была настоящая битва, очень волевая победа», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Игра продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Россиянка совершила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала десять брейк-пойнтов из тринадцати. На счету 19-й сеяной турнира из Белоруссии ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из семнадцати.

Стоит отметить, что это была первая очная встреча двух спортсменок.

В следующем раунде россиянка встретится с обидчицей соотечественницы Дарьи Касаткиной — Питон Стирнс.

Ранее Павлюченкова в двух сетах уступила Богдан в матче второго тура «Ролан Гаррос».