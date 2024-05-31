Павлюченкова в двух сетах уступила Богдан в матче второго тура «Ролан Гаррос»
Игра продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
20-я сеяная турнира из России два раза подавала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету представительницы Румынии один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
Ранее Элина Аванесян вышла победительницей из российского противостояния с Блинковой в матче второго круга «Ролан Гаррос».