Павлюченкова в двух сетах уступила Богдан в матче второго тура «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла румынке Ане Богдан в матче Открытого чемпионата Франции и не покинула розыгрыш турнира.

Игра продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

20-я сеяная турнира из России два раза подавала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету представительницы Румынии один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Ранее Элина Аванесян вышла победительницей из российского противостояния с Блинковой в матче второго круга «Ролан Гаррос».