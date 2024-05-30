Аванесян вышла победительницей из российского противостояния с Блинковой в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Аванесян обыграла Блинкову в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Игра продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.
Аванесян допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Блинковой шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Ни одна из девушек ни разу не сумела подать навылет.
В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия).
Ранее Самсонова разгромила Анисимову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».