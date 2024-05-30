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Аванесян вышла победительницей из российского противостояния с Блинковой в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Аванесян обыграла Блинкову в матче второго круга «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче Открытого чемпионата Франции и вышла в третий круг турнира.

Игра продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Аванесян допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Блинковой шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Ни одна из девушек ни разу не сумела подать навылет.

В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия).

Ранее Самсонова разгромила Анисимову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

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