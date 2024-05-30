Самсонова разгромила Анисимову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Игра продолжалась 60 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1.
17-я сеянная турнира из России совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету американки ни одной подачи навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Стоит отметить, что Самсонова впервые смогла обыграть Анисимову — ранее две победы в двух очных матчах были на счету представительницы США.
В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
Ранее Медведев на отказе соперника вышел в третий круг «Ролан Гаррос».