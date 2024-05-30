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Самсонова разгромила Анисимову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей США Амандой Анисимовой во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Игра продолжалась 60 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

17-я сеянная турнира из России совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету американки ни одной подачи навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Стоит отметить, что Самсонова впервые смогла обыграть Анисимову — ранее две победы в двух очных матчах были на счету представительницы США.

В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия). 

Ранее Медведев на отказе соперника вышел в третий круг «Ролан Гаррос». 

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