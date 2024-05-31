Медведев: если Алиса станет теннисисткой, надеюсь, грунт ей будет нравиться больше, чем мне

Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о том, что его дочь может в будущем заняться теннисом.

«Возможно, сейчас ещё слишком рано, но она любит свою маленькую ракетку. Ей нравится играть с мячом и пинать его. Если она будет заниматься теннисом, я не уверен, что смогу присутствовать на матчах. Я буду слишком нервничать! Но если она станет теннисисткой, надеюсь, грунт ей будет нравиться больше, чем мне», — заявил Медведев в эфире Tennis Channel.

У Даниила и его жены Дарьи в октябре 2022 года родилась дочь Алиса. Крещение девочки состоялось 8 апреля.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США — 2021 и финалистом трёх турниров Большого шлема. Российский теннисист также выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё поражение от словака Йозефа Ковалика.