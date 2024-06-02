Потапова объяснила своё разгромное поражение от Свёнтек на «Ролан Гаррос»
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«Было ожидаемо. Последние пару дней я чувствовала себя не очень физически и ментально. Вчера я опять просидела весь день на кортах, не восстановилась и не потренировалась. К сожалению, тут такие условия в этом году», — цитирует теннисистку «Чемпионат».
Россиянка уступила польке со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 40 минут.
В следующем раунде первая ракетка мира Свёнтек сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Ранее Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Варварой Грачёвой.