Потапова объяснила своё разгромное поражение от Свёнтек на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала разгромное поражение от польки Игы Свёнтек в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Было ожидаемо. Последние пару дней я чувствовала себя не очень физически и ментально. Вчера я опять просидела весь день на кортах, не восстановилась и не потренировалась. К сожалению, тут такие условия в этом году», — цитирует теннисистку «Чемпионат».

Россиянка уступила польке со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 40 минут.

В следующем раунде первая ракетка мира Свёнтек сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Ранее Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Варварой Грачёвой.