Мирра Андреева впервые вышла в 1/4 финала ТБШ

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

В четвёртом круге Андреева победила российскую теннисистку Варвару Грачёву, представляющую Францию, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Таким образом, россиянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. Напомним, что Андреева доходила до четвёртого круга на Уимблдоне (2023) и Australian Open (2024). Лучшим результатом спортсменки на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг.

Ранее Медведев проиграл де Минору и не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.