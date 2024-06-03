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Андреева: есть немного давления из-за того, что осталась единственной из России на «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении на «Ролан Гаррос».

«Давление немного. Я видела, как играли ребята. Когда Элина взяла первый сет, подумала: «Ого, это круто». Но, видимо, Паолини опытом её задавила. Но да, я осталась последняя, это давление, но оно всегда есть», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

В четвёртом круге Андреева победила Грачёву со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. 

Таким образом, россиянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. Напомним, что Андреева доходила до четвёртого круга на Уимблдоне (2023-й) и Australian Open (2024-й). Лучшим результатом спортсменки на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг.

В следующем круге Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее Медведев проиграл де Минору и не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

 

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