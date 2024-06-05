Андреева победила вторую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале она победила вторую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

В активе россиянки четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13.

Отметим, что по ходу первого сета Соболенко почувствовала недомогание и попросила врачей вынести ей таблеток.

В полуфинале россиянка сыграет с Ясмин Паолини из Италии, которая обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан.

Ранее Андреева высказалась о давлении на «Ролан Гаррос».