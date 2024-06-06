Мирра Андреева назвала себя подростком, который смотрит сериалы и сидит в соцсетях

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что в жизни всё ещё является обычным подростком.

«Я бы сказала, что я почти как обычный подросток. Мне всё ещё нужно ходить в школу. В свободное время я смотрю сериалы и провожу слишком много времени в соцсетях», — цитирует Андрееву US News.

Напомним, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале турнира Андреева сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Ранее сообщалось, что Паолини ожидает тяжёлый матч с Андреевой на «Ролан Гаррос».