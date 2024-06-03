Кафельников: для юной Андреевой четвертьфинал на «Ролан Гаррос» — триумф

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе россиянки Мирры Андреевой в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

«Я так понимаю, что это первый четвертьфинал для Мирры Андреевой. Конечно, это безумный успех и триумф для неё. Дойти до такой стадии в таком юном возрасте и против таких конкурентов — это идёт на пользу», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В четвёртом круге Андреева победила Грачёву со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Таким образом, россиянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. Напомним, что Андреева доходила до четвёртого круга на Уимблдоне (2023-й) и Australian Open (2024-й). Лучшим результатом спортсменки на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг.

В следующем круге Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее Медведев проиграл де Минору и не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.