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Соболенко рассказала о проблемах с желудком во время матча с Андреевой

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила о плохом самочувствии во время матча с россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Соболенко рассказала о проблемах с желудком во время матча с Андреевой
  • Gettyimages.ru

«Мне было тяжело физически. Несколько дней я сильно страдала заболеванием желудка, так что это было непросто. Я сделала всё, что могла, чтобы справиться с этим», — цитирует Соболенко TennisUpToDate.

Напомним, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка победила вторую ракетку мира Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале турнира Андреева сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Ранее Мирра Андреева назвала себя подростком, который смотрит сериалы и сидит в соцсетях.

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