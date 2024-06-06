Соболенко рассказала о проблемах с желудком во время матча с Андреевой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила о плохом самочувствии во время матча с россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Мне было тяжело физически. Несколько дней я сильно страдала заболеванием желудка, так что это было непросто. Я сделала всё, что могла, чтобы справиться с этим», — цитирует Соболенко TennisUpToDate.

Напомним, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка победила вторую ракетку мира Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале турнира Андреева сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Ранее Мирра Андреева назвала себя подростком, который смотрит сериалы и сидит в соцсетях.