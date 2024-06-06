Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
- Gettyimages.ru
В полуфинале она проиграла итальянке Ясмин Паолини со счётом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 14 минут.
В активе россиянки одна подача навылет и одна двойная ошибка. У её соперницы один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Отметим, что при счёте 3:6, 1:4 россиянка не сдержала слёз после удара в аут.
В финале Паолини сыграет с полькой Игой Свёнтек, которая ранее в полуфинале победила американку Коко Гауфф со счётом 6:2, 6:4.
Ранее сообщалось, что Андреева накричала на болельщика в полуфинале «Ролан Гаррос».