«Толчок к дальнейшему развитию»: Валиева готовится выступить в ледовых шоу Навки в Сочи

Камила Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а также примет участие в постановке «Вечера на хуторе». По словам экспертов, участие в этих шоу не станет нарушением правил дисквалификации, наложенной на Валиеву. Между тем, по мнению Елены Вайцеховской, выступление в коммерческих проектах даст фигуристке возможность восстановить спортивную форму и облегчит возвращение к соревнованиям, когда истечёт срок наказания.

Поклонники таланта Камилы Валиевой накануне услышали радостную новость: фигуристка примет участие в ледовых спектаклях Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где исполнит главную роль, а также сыграет в «Вечерах на хуторе». Представления будут проходить в Сочи с 12 июня до октября.

Да, это не соревновательная практика, которая для воспитанницы Этери Тутберидзе находится под запретом до декабря следующего года. Но, как отметила обозреватель RT Елена Вайцеховская, главное, что Камила снова будет кататься, а большое количество шоу — прекрасная возможность вернуть спортивную форму и довести её до такого уровня, до какого захочет сама фигуристка.

«Ледовые театральные шоу давно перестали быть зоной дожития звёзд — они требуют даже от самых титулованных спортсменов более чем серьёзного подхода к уровню катания и непрерывного роста. Валиева же всегда была в работе перфекционисткой. По правилам дисквалификации к фигуристке не могут иметь отношения тренеры и хореографы сборной команды, но другой взгляд на возможности спортсменки здесь даже к лучшему. Это вполне может стать толчком к дальнейшему развитию. Зрителям так вообще подарок: Камила даже близко не исчерпала на льду свой потенциал», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Правда, сначала информация о возвращении Валиевой на лёд у большинства болельщиков вызвала недоумение: ведь эксперты неоднократно говорили, что дисквалификация за нарушение антидопинговых правил подразумевает запрет и на участие в шоу. Однако, как оказалось, не во всех. Конкретно спектакли, организованные компанией олимпийской чемпионки Турина «Навка Шоу», допускают выступление Камилы без риска удвоить срок её отстранения от спорта.

Как говорится в антидопинговых правилах Международного союза конькобежцев, дисквалифицированные фигуристы не могут участвовать в тренировочных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных национальным членом ISU или клубом, который в него входит, либо финансируемых каким-либо государственным учреждением. Отстранённому спортсмену запрещена и другая деятельность на подобных мероприятиях: работа в качестве должностного лица, директора, сотрудника или волонтёра.

С этой точки зрения шоу Навки не представляет угрозы для Валиевой, так как оно полностью коммерческое. В прошлом году организация ещё получала средства из Президентского фонда культурных инициатив, но при очередном распределении грантов получила отказ. Правда, ещё одна заявка от компании находится на рассмотрении и в случае её одобрения Камиле, вероятно, придётся отказаться от выступлений.

«Кто может сказать с 100%-ной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для неё нет», — сообщила РИА Новости сама Навка.

Стоит отметить, что Валиева проконсультировалась по поводу участия в этих спектаклях в Российском антидопинговом агентстве и, вероятно, получила добро от профильных юристов.

«Конкретные мероприятия, шоу или любую другую деятельность, о которой мы получаем информацию, мы не только изучаем силами наших юристов, но и обращаемся к помощи международных центров, специалисты которых дают оценку возможности спортсменов участвовать в тех или иных мероприятиях. По каждому мероприятию спортсменка получает от нас разъяснения», — пояснила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Впрочем, абсолютной уверенности, что в условиях максимальной политизации спорта представители WADA и ISU не найдут лазейку, чтобы больнее ударить по России, ни у кого нет. По словам Вайцеховской, для этого годится любая зацепка, вплоть до анонимного доноса, даже если весь срок дисквалификации Камила проведёт в полной изоляции от мира.

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«Парадокс в том, что сама она никак не может на это влиять. И самое бессмысленное в сложившейся ситуации — подстраиваться под мифические требования и подчинять свою жизнь тому, что никак от тебя не зависит. Сейчас же у Валиевой имеется очень даже неплохая перспектива. Захочет она вернуться в спорт после окончания отстранения — физическая форма вполне позволит это сделать. И даже если обстоятельства окажутся против камбэка, не останется ощущения, что кто-то другой, а не ты сама распоряжалась своей жизнью», — подчеркнула обозреватель RT.

Тем не менее у выступления Камилы в Сочи есть ещё одна сторона, о которой в своё время говорил Илья Авербух, рассуждая о возможности приглашения фигуристки в свои шоу. Речь идёт об обвинениях в запрещённом сотрудничестве, которые могут получить действующие спортсмены, выходящие на лёд вместе с дисквалифицированным коллегой. В том числе поэтому известный постановщик решил перестраховаться и дождаться окончания срока наказания уроженки Казани.

«Фигуристу или иному лицу, отбывающему срок дисквалификации, запрещается тренировать или выступать в качестве помощника фигуриста в любом другом качестве в любое время в течение срока дисквалификации, и это также может привести к нарушению статьи 2.10 другим спортсменом», — говорится по этому поводу в правилах ISU.

В спектаклях Навки не задействованы спортсмены, продолжающие активную карьеру, хотя формально о её завершении не объявляли ни Алина Загитова, ни Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, также заявленные в качестве участников. И пока непонятно, просчитаны ли юристами «Навка Шоу» эти риски и готовы ли идти на них сами фигуристы.