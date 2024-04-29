В РУСАДА объяснили, почему в 2024 году не проверяли на допинг Валиеву

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила, почему не проводилась проверка фигуристки Камилы Валиевой на допинг в 2024 году.

«Основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит на международной федерации. В этом году тестирование Валиевой РУСАДА не организовывало», — цитирует Логинову ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 18-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева опровергла информацию о смерти дедушки Валиевой и извинилась.