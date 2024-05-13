Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об участии фигуристки Камилы Валиевой в её шоу.

«Валиева будет исполнять у нас несколько ролей — в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», — цитирует Навку ТАСС.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева посетила инаугурацию президента России в Кремле.