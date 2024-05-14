Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что нет каких-либо ограничений со стороны международных организаций для выступлений фигуристки Камилы Валиевой в её шоу.

«Кто может сказать, что не будет новых запретов для Валиевой? Пока ограничений для неё нет», — приводит слова Навки РИА Новости.

13 мая появилась информация о том, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях.