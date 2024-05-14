Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях

Генеральный директор российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что фигуристка Камила Валиева советуется с организацией по поводу участия в мероприятиях.

«РУСАДА внимательно отслеживает, как спортсмены соблюдают все условия нахождения в дисквалификации. Спортсменка действительно советуется с РУСАДА, с нашими юристами», — приводит слова Логиновой РИА Новости.

Она отметила, что по каждому мероприятию спортсменка получает разъяснения от РУСАДА.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.