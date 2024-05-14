Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях
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«РУСАДА внимательно отслеживает, как спортсмены соблюдают все условия нахождения в дисквалификации. Спортсменка действительно советуется с РУСАДА, с нашими юристами», — приводит слова Логиновой РИА Новости.
Она отметила, что по каждому мероприятию спортсменка получает разъяснения от РУСАДА.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.