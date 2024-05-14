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Вайцеховская: Валиева даже близко не исчерпала на льду свой потенциал

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась об участии дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

«Главным мне представляется то, что Камила снова будет кататься. Неважно, что не в соревнованиях: большое количество шоу — прекрасная возможность вернуть спортивную форму, причём до такого уровня, до какого захочет сама фигуристка», — написала Вайцеховская.

Она отметила, что ледовые шоу давно перестали быть зоной «дожития» звёзд, они требуют даже от самых титулованных спортсменов более чем серьёзного подхода к уровню катания и непрерывного роста, а Валиева всегда была в работе перфекционисткой.

«Зрителям — так вообще подарок: Камила даже близко не исчерпала на льду свой потенциал. Может ли что-либо в задуманных планах стать поводом для пересмотра срока дисквалификации в сторону её увеличения? При желании — безусловно, да. Как показывает практика последних лет, для этого годится любая зацепка вплоть до анонимного доноса — даже если весь срок дисквалификации Камила проведёт в полной изоляции от мира.

Но парадокс в том, что сама она никак не может на это влиять. И самое бессмысленное в сложившейся ситуации — подстраиваться под мифические требования и подчинять свою жизнь тому, что никак от тебя не зависит».

По мнению Вайцеховской, сейчас у Валиевой имеется неплохая перспектива: захочет она вернуться в спорт после окончания отстранения — физическая форма вполне позволит это сделать.

Ранее Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в шоу.

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