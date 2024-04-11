«Превратился в посмешище»: как в России отреагировали на «молитву» главы МОК Баха за провал Игр дружбы

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали ещё одну запись разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Во время беседы функционер вместе с «африканским политиком» произнёс слова «молитвы святым Вовану и Лексусу», чтобы не допустить проведение Игр дружбы. Бах также заявил, что все участники соревнований будут автоматически считаться поддерживающими РФ в конфликте с Украиной. В России отметили, что это лишь в очередной раз доказывает предвзятость руководителя олимпийского движения, и призвали ООН провести расследование его деятельности.

На прошлой неделе российское спортивное сообщество всколыхнуло расследование, опубликованное пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус. Под видом «африканского политика» они позвонили президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, который, не подозревая подвоха, откровенно высказался по поводу участия российских спортсменов в ОИ-2024, дела Камилы Валиевой и запланированных в РФ Игр дружбы. Функционер признал, что стремится не допустить участия атлетов из разных стран в этих соревнованиях.

Как только запись разговора стала достоянием общественности, глава МОК, по словам пранкеров, принялся прилагать максимум усилий, чтобы не допустить её распространения на Западе. В результате видео блокируется на всех зарубежных платформах. По мнению Столярова, это проплачивается пресс-службой комитета.

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«Мы приурочили разговор к зажжению факела в Олимпии, чтобы функционеры, которые будут с Бахом встречаться, ему бы об этом напоминали, шептались о нём. Наш разговор с ним может сказаться на его репутации — на репутации человека с низким интеллектом», — сказал Столяров в эфире «Матч ТВ».

Речи Баха и без того вызвали возмущение в России, однако, как оказалось, пранкеры приберегли кое-что горячее напоследок. Как отметил незадолго до нового выпуска шоу Алексей Столяров, у продолжения истории с Бахом «будет очень смешной конец — может, даже его карьеры».

Героем заключительного пранка, помимо Лексуса и Баха, стал замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Совместный конференц-звонок длился около 27 минут, а главной темой разговора стали Игры дружбы, от участия в которых чиновники дружно отговаривали мнимого представителя некой африканской страны. В ходе беседы глава МОК назвал предстоящие в России соревнования «пропагандистским шоу», а также заявил, что все участники будут автоматически считаться поддерживающими Россию в конфликте с Украиной. Схинас же, в свою очередь, предложил выпустить заявление ЕС против игр в Москве и Екатеринбурге.

Финал разговора действительно выглядит комично. «Африканский политик», отметив, что решение об участии в соревнованиях в РФ невероятно сложное, предложил собеседникам вознести совместную молитву, чтобы не ошибиться с дальнейшими шагами. Он попросил Баха и Схинаса положить правую руку на сердце и повторять за ним.

«Сегодня праздник святых Вована и Лексуса — это герои континента. Я обращаюсь к тебе, бог, чтобы помочь мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы», — проговорил загримированный Столяров, а западные функционеры послушно повторили за ним эти слова.

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так!» — добавил Схинас.

Однако финал разговора получился неожиданным для собеседников российского пранкера. Они выглядели несколько озадаченными и даже сконфуженными, когда «африканец» обвинил их в сговоре, налил водки в стакан и продемонстрировал своих друзей — ими оказались скелет Йорик и Чебурашка.

Это шоу, конечно, не осталось незамеченным в России. Ярче всего новое выступление Баха прокомментировал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

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«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдаёт себе отчёт, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, — до последнего. Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя. Это уже прямое политическое влияние под прикрытием спортивной организации: человек прямо говорит о задаче не допустить проведения соревнований в одной из стран. Таким образом, президент МОК ещё и нарушает Олимпийскую хартию и порочит всё то, что является целями самой организации», — цитирует депутата ТАСС.

В российском МИД также отметили, что необходимо провести всестороннее расследование деятельности Баха на этом высоком посту.

«По большому счёту он и стал дирижёром всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Татьяна Тарасова же усомнилась в психическом здоровье главы МОК. По её словам, он, наверное, сошёл с ума, так как «в здравом уме и твёрдой памяти такого сделать нельзя». А шахматист Сергей Карякин подчеркнул, что видео Вована и Лексуса лишь подтвердило негативный настрой в отношении РФ со стороны многих западных функционеров.

«Это полный зашквар! Но по поводу Томаса Баха давно всё уже понятно: для него Россия изначально во всём виновата, поэтому, какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать. История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно он ненавидит Россию», — цитирует Карякина РИА Новости.

Официальной реакции со стороны МОК или лично Баха в эти дни не поступало, проигнорировали материал и ведущие западные спортивные СМИ. Исключением стало издание Inside the Games, посвятившее разговору большую статью.