МИД РФ: глава МОК Бах стал дирижёром антироссийской возни

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал дирижёром антироссийской активности.

«Он и стал дирижёром всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и, конечно, внутри самой структуры, очевидно», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Также в беседе с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж.