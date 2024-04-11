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МИД РФ: глава МОК Бах стал дирижёром антироссийской возни

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал дирижёром антироссийской активности.
МИД РФ: глава МОК Бах стал дирижёром антироссийской возни
  • РИА Новости

«Он и стал дирижёром всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и, конечно, внутри самой структуры, очевидно», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Также в беседе с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж.

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