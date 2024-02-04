На радость болельщикам: Шестёркин впервые выиграл Матч звёзд НХЛ, Кучеров вышел на первое место в гонке снайперов

Игорь Шестёркин стал победителем Матча звёзд НХЛ. В полуфинале российский голкипер отразил четыре броска в серии буллитов, а в финале совершил семь сейвов в основное время и помог команде Остона Мэттьюса взять верх над коллективом Коннора Макдэвида, чьи ворота защищал Сергей Бобровский. В свою очередь, Никита Кучеров записал на свой счёт гол и передачу, благодаря чему вышел на первое место в списке лучших снайперов турнира со времён внедрения формата «три на три».

Пусть Матч всех звёзд НХЛ создан прежде всего для развлечения публики и предоставления ей возможности посмотреть на всех сильнейших хоккеистов лиги в рамках одного мероприятия, отметать спортивную составляющую не стоит. Хотя в целом встречи и проходят в довольно спокойной и расслабленной обстановке, некоторым из игроков наверняка хочется либо выделиться на фоне остальных, либо что-то доказать тем же болельщикам. На этот раз к последним явно относился Никита Кучеров. Лучший бомбардир регулярного сезона подвергся жёсткой критике за выступление в конкурсах мастерства и был грубо освистан собравшимися на арене в Торонто. И хотя россиянин сделал вид, будто это никоим образом его не задело, наверняка затаил обиду.

И шанс отомстить фанатам у него был потрясающий. Ведь в полуфинале турнира Кучерову и партнёрам противостояла команда, капитаном которой был местный любимец Остон Мэттьюс, а компанию ему составляли другие хоккеисты «Мейпл Лифс» — Митчелл Марнер и Вильям Нюландер. В прошлом году лучший снайпер «Торонто» не смог принять участие в уик-энде из-за травмы и в этот раз был как никогда мотивирован. Но от пропущенной шайбы в дебюте его коллектив это не спасло.

Уже на 79-й секунде Кучеров заслужил очередную порцию свиста в свой адрес. Критикуемый за вальяжность нападающий «Тампа-Бэй» обокрал Марнера в своей зоне, прорвался к воротам соперника и легко разобрался с соотечественником — Игорем Шестёркиным. Благодаря этому он поднялся на первое место в гонке снайперов Матч звёзд в формате три на три. В его активе стало восемь голов — столько же у Сидни Кросби и Джонни Годро.

На этом Кучеров не остановился, впоследствии став не только одним из самых результативных, но и полезных представителей команды Хьюза. В общей сложности он набрал два (1 + 1) очка и завершил встречу с показателем «+2» — выше он оказался лишь у Фрэнка Ватрано из «Анахайма» («+3»). Кстати, именно он помог развить начатую россиянином атаку и дал возможность отличиться Элиасу Петтерсону. Форвард «Дакс» обработал шикарный пас россиянина с бэкхенда и адресовал шайбу шведу. Тому оставалось лишь не промахнуться с пары метров.

В итоге именно это трио спортсменов завершило встречу в плюсе. Остальные выглядели не так хорошо, из-за чего выявлять обладателя путёвки в финал пришлось в серии буллитов. И там мастерство продемонстрировал обладатель «Везина Трофи» из России. Шестёркин поочерёдно зачехлил Кайла Коннора, Петтерсона, Кучерова и Джей Ти Миллера, став одним из главных творцов успеха коллектива. Автором единственного точного броска стал не Мэттьюс или Нюландер, а Алекс Дебринкэт, оформивший «2 + 1» в основное время.

К этому моменту уже успел определиться второй претендент на победу в мини-турнире. Главный конкурент Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» Натан Маккиннон отчаянно сопротивлялся и даже оформил дубль, но не смог спасти свою дружину от обидного поражения. Как и россиянин, канадец блистал в основное время, но по его окончании не сумел перехитрить Сергея Бобровского. Голкипер «Флориды» сменил в воротах Коннора Хеллебайка и не только совершил восемь сейвов, но и выиграл две очные дуэли в серии буллитов — второй его жертвой стал Кросби. При этом своими шансами воспользовались как Коннор Макдэвид, так и Давид Пастрняк, отметившиеся голами в ходе двадцатиминутки.

Таким образом, в финале болельщиков ожидало не только сражение одних из главных звёзд лиги в лице Мэттьюса и Макдэвида, но также противостояние российских вратарей — Шестёркина и Бобровского. И хотя выявить в нём сильнейшего не удалось, чуть более впечатляюще выглядел ветеран. Голкипер «Флориды» отразил на три выстрела больше (10 из 13) и не позволил команде американца обеспечить себе комфортный задел уже в первом периоде. Он завершился со счётом 3:3, благодаря чему интрига сохранилась. А некоторые спасения Сергея выглядели просто невероятно. Чего стоит эпизод с выходом один на один Расмуса Далина или бросок Марнера в одно касание на последних секундах. Канадец был настолько расстроен, что даже бросил крагу в сторону визави.

Во второй половине россияне отправились на скамейку, а Мэттьюс и компания включили максимальную передачу и решили все вопросы почти за две минуты до окончания встречи. К этому моменту они забили три безответных гола и уже не позволили подобраться к себе (7:4). Сам Остон набрал три очка и был признан самым ценным игроком финала, хотя такой же продуктивностью могли похвастать его товарищи — Дебринкэт, Клейтон Келлер и Мэтью Барзал. Для сравнения, у соперников так же результативен был лишь Леон Драйзайтль. На один балл меньше в активе Ника Сузуки и того же Пастрняка, догнавшего Кучерова и компанию в гонке лучших снайперов соревнования.

При этом Шестёркин не только впервые в карьере стал победителем Матча звёзд НХЛ, но и успел сфотографироваться с известным певцом Джастином Бибером и продлил удачную серию российских вратарей. Год назад свою команду к успеху привёл Андрей Василевский. По общему же числу титулов они вместе с Бобровским делят вторую строчку. Дважды это первенство покорялось лишь бывшему голкиперу «Вашингтона» Брейдену Холтби.