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Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу на Матче звёзд НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был освитстан за выступление в мастер-шоу на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу на Матче звёзд НХЛ
  • Gettyimages.ru

Зрителям не понравилось отношение 30-летнего россиянина к мероприятию, которое состоялось в ночь на субботу, 3 декабря, в Торонто (Канада).

В конкурсах на владение шайбой и на точность передач нападающий суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место.

Выиграл мастер-шоу с 20 баллами канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Матч звёзд НХЛ состоится 4 февраля.

Ранее Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

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