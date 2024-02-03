Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был освитстан за выступление в мастер-шоу на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

Зрителям не понравилось отношение 30-летнего россиянина к мероприятию, которое состоялось в ночь на субботу, 3 декабря, в Торонто (Канада).

В конкурсах на владение шайбой и на точность передач нападающий суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место.

Выиграл мастер-шоу с 20 баллами канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Матч звёзд НХЛ состоится 4 февраля.

Ранее Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.