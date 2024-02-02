Первый номер Кучерова, восторг Георгиева и «новое имя» Бобровского: чем запомнился драфт Матча всех звёзд НХЛ

В Ванкувере состоялась церемония драфта Матча всех звёзд НХЛ. Под первым номером на ней был выбран нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который вошёл в команду Куинна Хьюза. Он же стал единственным из россиян, кто сразится за приз в размере $1 млн в конкурсе хоккейного мастерства. Александр Георгиев и Кирилл Капризов отправились в команду Натана Маккиннона, Сергей Бобровский будет защищать ворота коллектива Коннора Макдэвида, а Игорь Шестёркин — Остона Мэттьюса.

В Матчах всех звёзд НХЛ традиционно собирается много российских хоккеистов, однако в этом году их представительство на трёхдневном шоу оказалось невелико — лишь пятерым выпала честь представлять свои команды и страну. Тому есть ряд причин. Так, первоначально в списках присутствовал один из лидеров «Рейнджерс», Артемий Панарин, но нападающий предпочёл провести эти небольшие каникулы с семьёй. Дело в том, что его супруга Алиса Знарок ждёт второго ребёнка и пополнение должно случиться совсем скоро.

Не до развлекательных матчей сейчас и Александру Овечкину, переживающему не самый удачный сезон. С начала регулярки ветерану «Вашингтона» удалось забросить всего девять шайб, к тому же в январе он получил травму, которая, судя по всему, периодически его беспокоит. Так что второй снайпер в истории лиги пока наслаждается отдыхом в ОАЭ с женой и детьми. Не блистает и участник прошлогоднего МВЗ Владимир Тарасенко, перебравшийся в «Оттаву». Осенью и в начале зимы у обладателя Кубка Стэнли — 2019 случился длительный спад, когда он не мог забить на протяжении 13 матчей, так что приглашения на звёздный выходной он на этот раз не удостоился.

В итоге среди участников, выбранных лигой, оказались Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Игорь Шестёркин, а по результатам голосования фанатов компанию россиян пополнили Александр Георгиев и Сергей Бобровский.

В этом году лига отказалась от формата состязания между сборными дивизионов и просто назначила четырёх капитанов, которые должны были отобрать себе игроков. У каждого из них в этой процедуре было два звёздных помощника — хоккеист и знаменитость. Так, в команду Остона Мэттьюса вошли Морган Райлли и певец Джастин Бибер. Коннору Макдэвиду были призваны помогать Леон Драйзайтль и актёр Уилл Арнетт. В дружину Натана Маккиннона НХЛ определила Кейла Макара и певицу Тейт Макрей, а Куинну Хьюзу ассистировали его брат Джек и исполнитель Майкл Бубле.

Последовательность выбора игроков определялась слепым жребием, и право сделать это первым выпало команде Хьюза. После оживлённых совещаний с помощниками он остановил свой выбор на Кучерове, который перед уходом на короткий перерыв в регулярном чемпионате вернул себе лидерство в бомбардирской гонке и на одно очко опережает преследующего его Маккиннона. Очевидно, что даже в шоу-матче на Никиту возлагаются большие надежды.

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«Матч звёзд — это всегда весело, потому что можно познакомиться с новыми людьми. Нам хотелось, чтобы здесь была такая комбинация, которая включала бы в себя парня вроде Кучерова — это, возможно, лучший игрок в мире; и нам удалось задрафтовать его, а также нескольких ребят из наших команд», — рассказал Куинн Хьюз после церемонии.

Георгиева выбрала во втором раунде драфта команда Маккиннона, что неудивительно, ведь оба играют в «Колорадо» и кто, как не Натан, лучше других осведомлён о лучших качествах российского голкипера. Интересно, что 27-летний игрок впервые принял участие в такой церемонии, так как он в своё время попал в НХЛ не через драфт. В 2017 году Александр побывал в лагере развития «Рейнджерс» и после этого подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. «Раньше меня ни разу не выбирали на драфте НХЛ, так что для меня это важный момент. Это потрясающее чувство, когда называют твою фамилию и ты надеваешь красивый свитер. Я ценю это. (Маккиннон и Макар) — невероятные игроки. Мне очень повезло выступать с ними за одну команду. Это такое удовольствие — наблюдать за их действиями в атаке, как они что-то колдуют у ворот и создают классные игровые эпизоды. Я просто очень рад разделить с ними этот момент», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

Компанию Александру в команде составит нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, а Игорь Шестёркин отправился в коллектив Мэттьюса.

Забавный момент произошёл с участием ещё одного российского голкипера — Сергея Бобровского. Стража ворот «Флориды» выбрала команда Макдэвида, но капитан, оглашая свой выбор, ошибся с именем и назвал игрока Сэмом. Оговорка тут же разлетелась по соцсетям, превратившись в мем: «Сэм Бобровский — легенда НХЛ».

Основные мероприятия Матча звёзд начнутся в ночь на субботу: состоятся различные конкурсы. Из россиян на них заявлен только Кучеров, а всего за главный приз в размере $1 млн сразятся 12 хоккеистов. Им предстоит бороться в четырёх номинациях — точность броска, точность передачи, владение шайбой и броски по мишеням на скорость. Очки за все упражнения будут суммироваться, и восемь лучших по итогам этого этапа пройдут в следующий раунд. Там им придётся продемонстрировать мастерство при выходе один на один с вратарём. Здесь отсеются ещё два претендента, а финальную шестёрку ожидает полоса препятствий.