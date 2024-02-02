Защитник «Ванкувера» Хьюз назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире
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«Матч всех звёзд — это всегда весело, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Думаю, мы хотели иметь комбинацию из такого парня, как Кучеров, который, возможно, является лучшим игроком в мире, а также нескольких парней в каждую из наших команд», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.
30-летний россиянин был выбран первым командой братьев Хьюз.
Кучеров примет участие в четырёх конкурсах в рамках Матча звёзд НХЛ — броски на точность и передачи. Также нападающий продемонстрирует мастерство владения шайбой и будет соревноваться в конкурсе бросков с разных позиций.
Матч, в котором примут участие 44 игрока, будет проходить в Торонто с 1 по 3 февраля.
Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.