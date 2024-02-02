Защитник «Ванкувера» Хьюз назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз высказался о форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в преддверии Матча всех звёзд.

«Матч всех звёзд — это всегда весело, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Думаю, мы хотели иметь комбинацию из такого парня, как Кучеров, который, возможно, является лучшим игроком в мире, а также нескольких парней в каждую из наших команд», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

30-летний россиянин был выбран первым командой братьев Хьюз.

Кучеров примет участие в четырёх конкурсах в рамках Матча звёзд НХЛ — броски на точность и передачи. Также нападающий продемонстрирует мастерство владения шайбой и будет соревноваться в конкурсе бросков с разных позиций.

Матч, в котором примут участие 44 игрока, будет проходить в Торонто с 1 по 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.