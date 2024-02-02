RT в Telegram
Подпишись

Защитник «Ванкувера» Хьюз назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Короткая ссылка
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз высказался о форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в преддверии Матча всех звёзд.
Защитник «Ванкувера» Хьюз назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире
  • Gettyimages.ru

«Матч всех звёзд — это всегда весело, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Думаю, мы хотели иметь комбинацию из такого парня, как Кучеров, который, возможно, является лучшим игроком в мире, а также нескольких парней в каждую из наших команд», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

30-летний россиянин был выбран первым командой братьев Хьюз.

Кучеров примет участие в четырёх конкурсах в рамках Матча звёзд НХЛ — броски на точность и передачи. Также нападающий продемонстрирует мастерство владения шайбой и будет соревноваться в конкурсе бросков с разных позиций.

Матч, в котором примут участие 44 игрока, будет проходить в Торонто с 1 по 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить