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Хоккеисты признали Василевского лучшим голкипером НХЛ

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Три российских вратаря попали в топ-5 рейтинга лучших голкиперов по версии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты признали Василевского лучшим голкипером НХЛ
  • Gettyimages.ru

Первое место в голосовании занял Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), который набрал 44,26% голосов, свидетельствуют результаты опроса портала The Athletic.

Далее в рейтинге расположились Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс», 15,3%), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс», 7,65%), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 7,65%) и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс», 6,56%).

Василевский в первой половине января стал самым результативным российским вратарём в истории НХЛ. Воспитанник уфимского хоккея в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» набрал 19-е очко в карьере. Он обошёл бывшего голкипера «Тампы» Николая Хабибулина (18).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о выступлении Шестёркина в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

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