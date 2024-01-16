Кожевников: Шестёркин — один из лучших российских вратарей
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«Можно ли Шестёркина назвать лучшим российским вратарём на данный момент? Василевский тоже есть, не забывайте про это. Игорь — один из лучших. Не могу сказать, что он прямо лучший. Для этого нужно все матчи видеть», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».
В сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 27 матчах за «Рейнджерс», одержал 17 побед и отразил 90,3% бросков.
5 января стало известно, что спортсмен вызван на Матч звёзд НХЛ, который пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада).
Ранее российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выступил с заявлением о начале прохождения программы помощи игрокам НХЛ.