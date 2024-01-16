Кожевников: Шестёркин — один из лучших российских вратарей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне российского вратаря Игоря Шестёркина в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Можно ли Шестёркина назвать лучшим российским вратарём на данный момент? Василевский тоже есть, не забывайте про это. Игорь — один из лучших. Не могу сказать, что он прямо лучший. Для этого нужно все матчи видеть», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 27 матчах за «Рейнджерс», одержал 17 побед и отразил 90,3% бросков.

5 января стало известно, что спортсмен вызван на Матч звёзд НХЛ, который пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада).

Ранее российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выступил с заявлением о начале прохождения программы помощи игрокам НХЛ.