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Терещенко — о спаде Овечкина: давайте подождём, до конца чемпионата ещё 40 матчей

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Спад Овечкина? Давайте подождём. Ещё до конца чемпионата 40 матчей. Потом уже будем говорить. Всякое бывает. Там небольшая пауза у «Вашингтона» на Матч звёзд. Поэтому, я надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Терещенко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне хоккеист забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи в 44 матчах. Всего на его счету 831 гол и 685 голевых пасов в 1391 игре. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая на 63 шайбы от Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин и Руни сделали совместное фото во время отдыха в Дубае.

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