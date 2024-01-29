Овечкин и Руни сделали совместное фото во время отдыха в Дубае

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни опубликовал в социальной сети фотографию с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на отдыхе в Дубае.

«Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом Александром Овечкиным», — написал экс-футболист в соцсети.

Руни и Овечкин являются ровесниками. Обоим спортсменам по 38 лет.

Футболист завершил карьеру в 2021 году и стал тренером.

Овечкин продолжает играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В нынешнем сезоне хоккеист забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи в 44 матчах. Всего на его счету 831 гол и 685 голевых пасов в 1391 игре.

Ранее сообщалось, что Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема».