Овечкин и Руни сделали совместное фото во время отдыха в Дубае
- AP
- © Abbie Parr
«Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом Александром Овечкиным», — написал экс-футболист в соцсети.
Руни и Овечкин являются ровесниками. Обоим спортсменам по 38 лет.
Футболист завершил карьеру в 2021 году и стал тренером.
Овечкин продолжает играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В нынешнем сезоне хоккеист забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи в 44 матчах. Всего на его счету 831 гол и 685 голевых пасов в 1391 игре.
Ранее сообщалось, что Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема».