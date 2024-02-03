Сейвы Георгиева, неудача Кучерова и триумф Макдэвида: чем запомнились конкурсы мастерства перед Матчем звёзд НХЛ

Александр Георгиев выиграл соревнование для вратарей «Один на один» в рамках конкурса мастерства перед Матчем звёзд НХЛ. Россиянин отразил семь бросков будущего победителя Конора Макдэвида и ещё дважды заставил его промахнуться, благодаря чему удостоился специального приза в размере $100 тыс. А вот Никита Кучеров выступил неудачно и завершил борьбу уже после первых шести состязаний, набрав в них всего 0,5 очка.

Конкурсы, в которых сильнейшие хоккеисты НХЛ демонстрируют свои навыки на льду, давно превратились в неотъемлемую часть Матча звёзд. Болельщики привыкли, что в преддверии непосредственно матчей игроки соревнуются в скорости, силе броска, меткости передач и так далее.

Однако на этот раз организаторы пошли на серьёзные изменения в регламенте, чтобы повысить состязательность и обеспечить интригу до последнего момента. В общей сложности, согласно голосованию болельщиков, в восьми конкурсах должны были принять участие 12 человек. При этом после первых шести вылетали трое слабейших по количеству набранных очков, а после состязания вратарей «Один на один» — ещё двое. Кроме того, изначально каждый должен был выбрать себе четыре челленджа.

Из россиян были выбраны Никита Кучеров и Александр Георгиев. К сожалению, нападающий «Тампа-Бэй» и лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона НХЛ проявил себя не лучшим образом и выбыл уже после первой части. В бросках в касание он стал пятым. В «Точном броске» он поразил четыре мишени в каждом из углов ворот за 16,460 секунды и расположился седьмым. Наконец, в соревновании на точность передач и владении клюшкой и вовсе замкнул таблицу.

Между тем на площадке шла ожесточённая борьба между другими. В конкурсе на самую высокую скорость в четвёртый раз подряд на Матчах звёзд НХЛ шансов никому не оставил Коннор Макдэвид, преодолевший круг за 13,408 секунды.

В турнире на броски в касание, где требовалось набирать очки за попадание шайбой в определённые участки ворот, равных не оказалось уже Натану Маккиннону. При этом передачи хоккеистам выполнял молодой талант «Чикаго» Коннор Бедард, в настоящий момент восстанавливающийся после перелома челюсти. После окончания соревнования он поблагодарил лигу за то, что пригласили его, несмотря на травму.

Конкурс на точность передач, где нужно было кататься по площадке и поражать шайбой мишени разного размера, выиграл Элиас Петтерссон, опередивший Кайла Макара и Мэтью Барзала. Зато защитник «Колорадо» нанёс самый мощный бросок, отправив снаряд со скоростью 102,50 миль в час.

«Честно говоря, был слегка удивлён. Не знаю, удавалось ли мне когда-либо забрасывать шайбу со скоростью более 100 миль в час. Довольно круто… Едва ли я концентрируюсь на том, чтобы бить как можно сильнее во время матчей, но несколько ребят в нашей команде говорили, что мне надо выполнить самый сильный бросок, и я подумал, что мог бы попробовать. Я никогда этого не делал, поэтому решил, что будет круто просто попытаться, и сегодня всё вышло в мою пользу», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Попутно он выбрался в лидеры промежуточного зачёта. Но в двух оставшихся конкурсах вновь напомнил о себе Макдэвид. Он первенствовал как во «Владении клюшкой», где требовалось быстрее всех пройти полосу препятствий, так и в «Точном броске». Завершили же выступление, помимо Кучерова, Леон Драйзайтль и Куинн Хьюз.

Далее болельщиков ждало ещё одно яркое шоу — соревнование вратарей «Один на один». Каждый из полевых выбирал себе голкипера и получал девять своеобразных буллитов.

Отрадно, что на этот раз россиянин Георгиев проявил себя лучше всех. Видимо, понимая, как силён Александр в этом компоненте, его долго никто не соглашался взять в соперники. В конце концов последним на это решился именно Макдэвид. Идея оказалась неудачной, поскольку уроженец Русе отразил большую часть бросков и попутно получил специальный приз — $100 тыс.

«Я бы сказал, это очень круто. Честно говоря, похоже на настоящую игру: ты соревнуешься, получаешь удовлетворение от того, что хорошо выступил, а потом надо всё это отпустить. Но мне понравилось. Парни пытались повеселиться и, быть может, подобрать забавные пары. Мне показалось, Мэтью Барзал всё время смотрел на меня, и я был готов выйти с ним, но он выбрал Игоря Шестёркина — наверное, хотел повторить то нью-йоркское дерби», — радовался Георгиев.

При этом далеко не все его коллеги выступили столь же убедительно. Например, Кэм Тэлбот позволил набрать девять очков Уильяму Нюландеру. А Маккиннон и Петтерссон завершили выступление. Лидировал же в промежуточной таблице, несмотря на локальную неудачу, по-прежнему Макдэвид.

Наконец, в качестве вишенки на торте послужила финальная полоса препятствий. В её рамках участникам предстояло провести шайбу через специальные мишени, поразить трое маленьких ворот, расположенных в одном из кругов вбрасывания, обойти ряд препятствий и попасть снарядом в большие ворота. Очки же за участие в этом соревновании удваивались.

Макдэвид выходил на лёд последним, зная результат главного соперника, Макара, и понимая, что уступать ему нельзя. В результате он справился с задачей и выполнил всё за 40,606 секунды. Это позволило ему не только опередить коллег, но и обогатиться на $1 млн.

«Думаю, это было интересно. Говоря о соревновательной составляющей, конкуренция определённо присутствовала. Я старался изо всех сил. Парни усердно работали, чтобы конкурсы удались, и, мне кажется, мы справились и можем быть довольны достигнутым. В конечном счёте решать болельщикам, и надеюсь, им понравилось», — подвёл итоги победитель.

Не слишком расстроен оказался и занявший вторую позицию Макар. По его словам, превзойти такого мастера, как Макдэвид, в любом случае было непросто. Главное, самим спортсменам новый формат конкурсов на Матче звёзд НХЛ понравился.

«По-моему, это круто. Это первый год в таком формате. Идеала не достичь, но я подумал, что создан хороший задел на будущее, чтобы продолжать проводить соревнования по навыкам по таким правилам», — признался Остон Мэттьюс.