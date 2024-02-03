Кучеров занял последнее место в конкурсах на Матче звёзд НХЛ
Как сообщается в социальных сетях НХЛ, по сумме 30-летний россиянин получил 0,5 очков и расположился на 12-й стройке.
Выиграл мастер-шоу с 20 баллами канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
За победу 27-летний канадец получил $1 млн.
Вторым стал канадский защитник Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» (20 очков), третьим — американский нападающий Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (18).
В конкурсе на точность бросков в одно касание лучшим стал канадский нападающий Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Самым быстрым игроком стал Макдэвид. В конкурсе на точность передач победил шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Самый сильный бросок продемонстрировал Макар.
В конкурсах на владение шайбой, на точность бросков по мишеням и на лучший дриблинг победил Макдэвид. В конкурсе буллитов лучший результат показал шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер.
Матч звёзд НХЛ-2024 состоится в воскресенье, 4 февраля.
Ранее сообщалось, что Кучеров первым выбран на драфте Матча звёзд НХЛ-2024.