Кучеров занял последнее место в конкурсах на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял последнее место в конкурсах на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

Как сообщается в социальных сетях НХЛ, по сумме 30-летний россиянин получил 0,5 очков и расположился на 12-й стройке.

Выиграл мастер-шоу с 20 баллами канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

За победу 27-летний канадец получил $1 млн.

Вторым стал канадский защитник Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» (20 очков), третьим — американский нападающий Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (18).

В конкурсе на точность бросков в одно касание лучшим стал канадский нападающий Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Самым быстрым игроком стал Макдэвид. В конкурсе на точность передач победил шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Самый сильный бросок продемонстрировал Макар.

В конкурсах на владение шайбой, на точность бросков по мишеням и на лучший дриблинг победил Макдэвид. В конкурсе буллитов лучший результат показал шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер.

Матч звёзд НХЛ-2024 состоится в воскресенье, 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым выбран на драфте Матча звёзд НХЛ-2024.