Кучеров был освистан болельщиками на Матче звёзд НХЛ

Российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова освистали зрители на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров, выбранный под первым номером на драфте Матча звёзд НХЛ, играл за команду канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида против команды любимца местной публики американского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Встреча проходила в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 7:4 в пользу команды Мэттьюса.

В прошедшей игре 30-летний россиянин не отметился голами.

За день до этого болельщики освистали Кучерова за выступление в мастер-шоу.

Ранее сообщалось, что команда Мэттьюса победила команду Макдэвида в финале Матча звёзд НХЛ.