Шестеркин выиграл Матч звёзд НХЛ в составе команды Мэттьюса

Команда американского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса одержала победу над командой канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в финальном матче в рамках Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 7:4.

В команде победителей дубль оформил Мэттьюс. Также шайбы забросили американец Клейтон Келлер из «Аризона Койотис», канадец Митчелл Марнер из «Торонто», швед Филип Форсберг из «Нэшвилл Предаторз», американец Алекс Дебринкэт из «Оттава Сенаторз» и канадец Мэтью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс».

В составе проигравших голы на счету канадского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Буна Дженнера, чешских нападающих Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» и Томаша Гертла из «Сан-Хосе Шаркс», а также немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

Российский вратарь команды Мэттьюса Игорь Шестёркин отразил семь бросков из 11. Голкипер команды Макдэвида россиянин Сергей Бобровский сделал 10 сейвов.

Ранее сообщалось, что Шестёркин парировал четыре буллита и вывел команду Мэттьюса в финал Матча звёзд НХЛ.