Шестёркин парировал четыре буллита и вывел команду Мэттьюса в финал Матча звёзд НХЛ
Для выявления победителя потребовались буллиты (6:5). Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин парировал все четыре штрафных броска, что позволило команде Мэттьюса пробиться в финал.
В составе проигравшей команды нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
Немногим ранее команда Коннора Макдэвида по буллитам нанесла поражение в полуфинальной игре команде Натана Маккиннона.
Ранее Мэттьюс высказался о выступлении Кучерова на Матче звёзд НХЛ.