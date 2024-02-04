Шестёркин парировал четыре буллита и вывел команду Мэттьюса в финал Матча звёзд НХЛ

Команда Остона Мэттьюса обыграла в полуфинальном матче турнира в рамках Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто коллектив Куинна Хьюза.