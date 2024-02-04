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Шестёркин парировал четыре буллита и вывел команду Мэттьюса в финал Матча звёзд НХЛ

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Команда Остона Мэттьюса обыграла в полуфинальном матче турнира в рамках Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто коллектив Куинна Хьюза.

Для выявления победителя потребовались буллиты (6:5). Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин парировал все четыре штрафных броска, что позволило команде Мэттьюса пробиться в финал.

В составе проигравшей команды нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. 

Немногим ранее команда Коннора Макдэвида по буллитам нанесла поражение в полуфинальной игре команде Натана Маккиннона.

Ранее Мэттьюс высказался о выступлении Кучерова на Матче звёзд НХЛ.

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