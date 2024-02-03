RT в Telegram
Подпишись

Мэттьюс — о выступлении Кучерова: когда ты лидер гонки бомбардиров, тебе простительно

Короткая ссылка
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о выступлении российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд НХЛ.
Мэттьюс — о выступлении Кучерова: когда ты лидер гонки бомбардиров, тебе простительно
  • Gettyimages.ru

«Было хорошо и довольно конкурентоспособно. Может быть, кроме выступления Кучерова. Это нормально. Когда ты лидер гонки бомбардиров, тебе простительно. Ты можешь делать что хочешь», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Зрителям не понравилось отношение россиянина к мероприятию, которое состоялось 3 января в Торонто.

В конкурсах на владение шайбой и на точность передач Кучеров суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место.

Матч звёзд НХЛ-2024 состоится 4 февраля.

Ранее Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить