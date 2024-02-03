Мэттьюс — о выступлении Кучерова: когда ты лидер гонки бомбардиров, тебе простительно

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о выступлении российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд НХЛ.

«Было хорошо и довольно конкурентоспособно. Может быть, кроме выступления Кучерова. Это нормально. Когда ты лидер гонки бомбардиров, тебе простительно. Ты можешь делать что хочешь», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Зрителям не понравилось отношение россиянина к мероприятию, которое состоялось 3 января в Торонто.

В конкурсах на владение шайбой и на точность передач Кучеров суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место.

Матч звёзд НХЛ-2024 состоится 4 февраля.

Ранее Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.